鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行(MTB-US)EPS預估下修至15.99元，預估目標價為199.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對M&T銀行(MTB-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.25元下修至15.99元，其中最高估值16.3元，最低估值15.57元，預估目標價為199.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.3(17.26)
|19.1
|21.4
|最低值
|15.57(15.86)
|18.1
|19.95
|平均值
|16.02(16.33)
|18.53
|20.69
|中位數
|15.99(16.25)
|18.5
|20.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|96.75億
|101.13億
|103.97億
|最低值
|95.68億
|99.57億
|101.66億
|平均值
|96.26億
|100.27億
|103.02億
|中位數
|96.24億
|100.32億
|103.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.94
|13.81
|11.59
|15.85
|14.71
|營業收入
|61.01億
|59.77億
|84.32億
|122.49億
|131.35億
詳細資訊請看美股內頁：
M&T銀行(MTB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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