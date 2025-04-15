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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行(MTB-US)EPS預估下修至15.99元，預估目標價為199.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對M&T銀行(MTB-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.25元下修至15.99元，其中最高估值16.3元，最低估值15.57元，預估目標價為199.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值16.3(17.26)19.121.4
最低值15.57(15.86)18.119.95
平均值16.02(16.33)18.5320.69
中位數15.99(16.25)18.520.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值96.75億101.13億103.97億
最低值95.68億99.57億101.66億
平均值96.26億100.27億103.02億
中位數96.24億100.32億103.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.9413.8111.5915.8514.71
營業收入61.01億59.77億84.32億122.49億131.35億

詳細資訊請看美股內頁：
M&T銀行(MTB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTB

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