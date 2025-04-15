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鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行MTB-US的目標價調降至199元，幅度約3.86%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對M&T銀行(MTB-US)提出目標價估值：中位數由207元下修至199元，調降幅度3.86%。其中最高估值225元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予M&T銀行評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀1位。

M&T銀行今(15日)收盤價為158.44元。近5日股價上漲3.86%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MTB市場預估目標價

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