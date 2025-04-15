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鉅亨速報 - Factset 最新調查：芯源系統MPWR-US的目標價調降至762.5元，幅度約4.69%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對芯源系統(MPWR-US)提出目標價估值：中位數由800元下修至762.5元，調降幅度4.69%。其中最高估值1100元，最低估值600元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予芯源系統評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。

芯源系統今(15日)收盤價為538.8元。近5日股價上漲4.69%，標普指數上漲6.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MPWR市場預估目標價

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芯源系統538.81.06%

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