盤中速報 - 芯源系統(MPWR-US)大漲5.11%，報501.78美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:38
芯源系統(MPWR-US)截至台北時間07日22:12股價上漲24.39美元，報501.78美元，漲幅5.11%，成交量291,172（股），盤中最高價503.84美元、最低價442.69美元。
美股指數盤中表現
芯源系統(MPWR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.68%
- 近 1 月：-15.61%
- 近 3 月：-24.36%
- 近 6 月：-48.98%
- 今年以來：-19.32%
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