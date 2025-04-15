〈台幣〉美元貶勢喘口氣！午後豬羊變色中止連7升收32.516元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-15 18:48

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美元指數終於止跌，在 99 至 100 之間盤整，不過，外資持續拋匯，新台幣兌美元今 (15) 日早盤一度升近 1 角，下午買匯力道湧現，加上央行臨門一腳將匯價踹回 32.5 元之上，終場轉為小貶 0.6 分，收在 32.516 元，終止連 7 升走勢，台北及元太外匯市場總成交值仍有 22.38 億美元。

新台幣兌美元近期跟隨亞幣暴升一波，已連續 7 個交易日走升，累計升值多達 6.86 角或 2.11%，今天開盤價為 32.52 元，外匯交易員指出，外資一早即進場拋匯，出口商同步賣匯，推升匯價一度升抵 32.42 元，改寫逾 4 個月以來的盤中新高。

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隨著美元止跌，主要亞幣普遍回檔，根據央行統計，韓元兌美元今天重貶 0.54%，連漲多日的日元也休息回貶 0.15%，人民幣亦貶 0.13%，新加坡幣貶 0.12%，新台幣則小貶 0.02%。此外，歐元漲勢暫歇，同步貶值 0.28%。