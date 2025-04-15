就是繞不開！美媒：陸稀土禁運成美國軍工產業鏈致命弱點

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-15 18:36

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自中國商務部 4 月 4 日宣布對钐、钆等七類中重稀土實施出口管制後，美國國防承包商與智庫紛紛警告，此舉可能對美國軍工產業鏈造成毀滅性衝擊。五角大廈官員私下承認，從匿蹤戰機到核潛艦等美國多數先進武器系統都依賴中國稀土供應鏈，這場供應危機正暴露出美國國防基礎的脆弱性。

根據《紐約時報》披露，美國空軍現役戰機的發動機啟動系統與緊急電源裝置均需要使用中國稀土製成的永磁體。美國陸軍的精確制導導彈依賴稀土磁體控制彈頭追蹤系統，陸戰隊的新型電動無人機更完全仰賴中國供應的稀土核心部件。

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值得注意的是，這些武器系統的稀土來源不僅限於直接進口，連美國本土開採的礦產最終仍須運往中國加工。位於內華達州的芒廷帕斯礦雖是北美唯一稀土礦，但其產出的三分之二仍需輸往中國精煉。

中國此番管制措施具有明顯的戰略威懾意圖。業界人士指出，被列入管制的稀土元素不僅用於民用領域，更是製造雷射武器、雷達系統等軍事裝備的核心材料。

五角大廈內部文件顯示，美國現有稀土庫存僅能維持數月需求，而建立完整供應鏈至少需要五年時間。

洛克希德 · 馬丁公司近期因 F-35 戰機使用含中國合金的零組件引發爭議，雖暫時恢復交付，但替換零件的研發進程仍陷入停滯。

中國曾在 2010 年對日本實施稀土出口禁令，導致全球電子產業鏈震盪。當前管制措施被視為對美國加強技術封鎖的「報復性反擊」。

美國智庫戰略與國際研究中心專家 Gracelin Baskaran 指出，中國此舉不僅是經濟手段，更是向華府傳遞「可隨時升級打壓」的信號。值得注意的是，美國近期籌劃開採太平洋海底多金屬結核的計劃，已引發國際社會對「單邊主義」的批評。

業界人士預估，中國下一步恐實施出口配額或加徵關稅。特斯拉、蘋果等跨國企業已感受到成本上漲壓力，軍工產業則面臨更嚴峻挑戰。