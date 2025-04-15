【袁志峰專欄】中國3月出口勝預期

袁志峰 2025-04-15 04:50

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1) 股市前景

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周一港股繼續上揚，恒指、國指及恒生科指皆連升 5 日，分別累漲 8.0%、9.7% 及 13.9%。預期中國政府將調整宏觀政策以刺激經濟增長，今月落實減息降準是大概率事件。筆者仍然看好港股前景，預期基本情景下，恒生指數年底前目標為 24000 點，樂觀情景為 26000 點，悲觀情景為 18000 點。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 449 點，早盤上揚，最多曾漲 603 點，午後窄幅震盪，收報 21417 點，升 502 點或 2.4%。成交額按日減 8% 至 2534 億元。3 月份日均成交額 2802 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 58 億元。藥明生物 (2269)、中海油(883) 及泡泡瑪特 (9992) 錄得 4.7、2.9 及 2.4 億元淨買入。快手 (1024)、騰訊(700) 及康方生物 (9926) 錄得 1.5、1.3 及 0.2 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入約 1484 億元，3 月淨買入約 1603 億元。

恒指升 2.4%，成份股 78 升 5 跌。石藥集團 (1093) 漲逾 9%，為升幅最大藍籌。港交所 (388) 及藥明生物 (2269) 漲逾 6%。信義光能 (968) 漲逾 5%。東方海外 (316) 升近 5%。中生製藥 (1177)、中石油(857)、周大福(1929)、吉利汽車(175)、紫金礦業(2899) 及友邦保險 (1299) 漲逾 4%。匯豐 (5)、恒生銀行(11)、中信股份(267)、中國人壽(2628)、長和(1)、農夫山泉(9633) 及創科實業 (669) 升逾 3%。華潤啤酒 (291) 及小米 (1810) 跌逾 3% 及 2%，為跌幅最大藍籌。華潤置地 (1109) 跌近 1%。

恒生科指升 2.3%，收報 5015 點，成份股 25 升 5 跌。大型科技股普漲，騰訊 (700)、京東(9618) 及網易 (9999) 升逾 2%，百度 (9888) 升近 4%，阿里 (9988) 漲逾 5%，小米 (1810) 跌逾 2%。蔚來 (9866) 及小鵬汽車 (9868) 漲逾 6%， 為升幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及京東健康 (6618) 漲逾 4%。攜程 (9961)、同程旅行(780)、商湯(20)、比亞迪電子(285) 及海爾智家 (6690) 漲逾 3%。聯想 (992) 及理想汽車 (2015) 升近 3%。地平線機器人 (9660) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 5% 及 2%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，電動車、生物科技、黄金、礦產、光伏、航運及物流股跑赢大市，漲幅居前。百濟神州 (6160)、藥明生物(2269) 及康方生物 (9926) 升 6%-8%。紫金礦業 (2899)、招金礦業(1818) 及山東黃金 (1787) 升逾 4%、6% 及 9%。五礦資源 (1208) 及洛陽钼業 (3993) 升逾 6% 及 5%。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 升逾 5% 及 3%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升近 5% 及 4%。中通快遞 (2057)、京東物流(2618) 及順豐控股 (6936) 升逾 3%。

周一上証指數高開 0.4%，早盤上揚，最多曾漲 1.1%，午後窄幅震盪，收報 3262.81 點，升 0.8%，連升 5 日。深証成指升 0.5%。科創 50 指數升 0.3%。滬深兩市總成交約 12800 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 700 億元，3 月份日均成交額約 14900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地海關總署公布，以美元計價，3 月出口 3139.1 億美元，增長 12.4%，遠高於市場預期升 4.6%；進口 2112.7 億美元，下跌 4.3%，遜於市場預期跌 2.1%；貿易順差 1026.4 億美元。(信報)