楊金龍：有信心穩住台幣動態匯率 美元不是美國說貶就貶
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-11 20:17
因應美國實施對等關稅，立法院今 (11) 日下午邀行政院長卓榮泰及部會首長至立院進行報告，會中立委詢問，匯率是否因美國在關稅戰後持續鎖定，令台灣廠商受影響，央行總裁楊金龍回應，美元匯率是由市場機制決定，也有信心穩定新台幣的動態匯率。
立委謝衣鳯在質詢時表示，美國對全球的匯率相當關注，台幣也在其中，但就以出口為導向的台灣，台幣應要貶值才有對出口有利，但這與美國的目標不同。
對此，楊金龍回應，匯率是由市場決定的，不是只有我們的廠商，還有外資、國外觀光客 ，「外匯市場是由供需所決定的，不是美國人說要貶值就貶值」，也很難用人為方式讓其貶值。
謝衣鳯再問，從川普首席經濟顧問米倫的「海湖莊園協議」，關稅手段只是第一步，接下來還希望美元貶值，重塑美元體系，國內廠商要如何因應？
楊金龍說，廠商一定要有避險，當市場波動太大，央行也會進行調節，讓波動度不要太大，央行就是要讓匯率可以動態穩定，長久以來，新台幣都是相當動態穩定的，這對進出口廠商來說都是相當好的。
楊金龍表示，有信心可以維持新台幣的匯率穩定，基本上銀行都有匯率避險工具，許多中小企業都可以好好的利用。
卓榮泰則表示，新台幣的匯率長期以來都是呈現穩定的趨勢，國家經濟體質基本上也是健全的。
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