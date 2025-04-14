普丁宣布：未來10年投入1,000億美元 用於海軍艦船建造

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-14 12:30

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據《德新社》上周六（12 日）報導，俄羅斯總統普丁表示，未來 10 年將投入 8.4 兆盧布（約 1,000 億美元），用於海軍艦船建造。

普丁說，近年來持續推進大規模海軍現代化計畫，近 5 年來共建造 49 艘各級艦艇，其中 4 艘「北風之神」級戰略核潛艇和 4 艘「白蠟樹」級潛艇已經列裝海軍。

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普丁強調，海軍在確保俄羅斯國防安全、維護俄羅斯在全球海洋的國家利益方面發揮重要作用。未來 10 年，俄羅斯將投入 8.4 兆盧布，用於海軍艦船建造。

另據俄羅斯《衛星通訊社》報導，普丁當天說：「我想指出的是，我國一直密切關注海軍完善。」

他指出：「優先任務之一是加強艦隊關鍵部分——戰略核力量，這是俄羅斯安全和維護全球平衡的最重要保證。現在，現代武器和裝備在俄羅斯海軍戰略核力量中的比率已經達到 100%，未來這個數字必須保持。」