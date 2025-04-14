川普145%關稅屠刀揮下！陸貿易商面對美關稅霸凌：漲價保命或退守海外？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-14 15:00

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最新數據顯示，在美國政府濫施關稅的干擾和衝擊下，中美今年第一季雙邊貿易仍保持成長，進出口規模 1.11 兆元 (人民幣，下同)，成長 4%，但上周美國將對中國的關稅升高至 145%，形同要切斷雙邊貿易，而針對美國新一輪關稅霸凌措施，中國貿易業者則以漲價做出最新回應。

中國《鹽財經》報導，在中國珠三角一家電單車工廠的辦公室裡，張晨的筆記本上密密麻麻寫著美國關稅政策的最新動態。過去三天，她不斷調整出口策略，試圖在新一輪加稅潮中穩住這間家族企業的利潤命脈。這個細節折射出中美貿易摩擦升級背景下，中國外貿從業人員正經歷的集體陣痛與智慧突圍。

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張晨說：「我們跨境電商業務基本上不受影響，因為定價權在自己手裡。」她的工廠生產的入門級電單車客單價約 300 美元，透過自主電商平台銷往歐美市場的產品，實際售價可達廠價的三倍以上。這一定價策略為應對關稅波動提供緩衝空間，她上月已提前向美國倉庫備貨，目前庫存足以支撐兩到三個月銷售，但客製訂單卻變得異常謹慎，上周僅發出一個貨櫃貨物，僅為往常出貨量的三分之一。

相較於張晨的主動防禦，鞋服跨境電商茅鑫則淡定許多。面對川普政府將小額包裹關稅從 30% 驟提至 90%，他說道：「大不了提價，30 美元的鞋子漲個幾十塊，美國消費者未必敏感。」產業潛規則更給他吃下定心丸，因海關申報價值存在操作空間，實際關稅成本未必全額轉嫁。

根據跨國電商服務平台「雨果跨國」上周三 (9 日) 的研究報告，48% 中國賣家持觀望態度，42% 已啟動漲價，超半數漲幅控制在 10%-50%。

上市公司巨星科技更直接表態說：「2019 年 25% 關稅通過漲價消化後，目前 54% 的累積關稅也將採取同樣策略。這種集體行動背後，是跨境電商產業對供應鏈韌性的重新評估，中國對美出口雖佔總額 14.7%，但企業普遍佈局多國市場分散風險。」

關稅傳導機制遠比表面複雜。物流企業子公司負責人文亮解析貿易術語時指出，在船上交貨 (FOB) 模式下，買方承擔海運及關稅成本，這正是多數中國出口商維持利潤的關鍵。但近期出現的完稅後交貨 (DDP) 模式轉換請求正打破這種平衡，美國客戶要求賣方承擔關稅，這種博弈最終會形成新的價格平衡，也就是買方壓價、賣方讓利、共同分擔成本，維繫供應鏈基本運作。

貨運市場的即時反應印證著這種調整。中美航線貨櫃艙位從一艙難求轉為供過於求，大量預訂單被取消。

廣東某貨運代理人透露，有山東同業正批量處理退艙申請，反映美國進口商在消耗現有庫存。這種物流降溫與消費者行為形成共振，紐約華人社區已出現囤貨行為。

宏觀視角下，這場貿易摩擦力暴露出全球供應鏈的深層矛盾。中山大學週方銀教授指出，美國製造業空洞化的根源在於勞動成本劣勢，試圖透過關稅重塑產業格局面臨現實困境，既要維持低廉商品供給，又想重建本土產能，二者本質衝突。

政策博弈背後是也是經濟結構的深層碰撞，白宮將關稅定義為「糾正貿易失衡」的手段，卻迴避美國財政赤字創 200 年第三高紀錄的現實。更諷刺的是，被川普點名威脅的台積電，赴美建廠計畫竟遭遇工人荒。