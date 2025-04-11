45%全球法人看好！滙豐：政策刺激+科技突破 中國股市成新興市場首選投資標的

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-11 08:40

‌



調查數據指出，在受訪的全球法人機構中，25% 將中國列為未來 1 年成長最快的新興市場，這一比例在所有新興經濟體中位居首位，彰顯出中國經濟前景的強勁預期。

‌



調查結果同時揭示，45% 的受訪法人認為中國市場的亮麗表現是新興市場發展的最大助力，較去年 12 月的 29% 飆升 16 個百分點。值得注意的是，34% 投資人對中國股市前景抱持更積極態度，較前次調查提升 15 個百分點，促使中國股市躍升為新興市場首選投資標的。

滙豐新興市場研究全球主管 Murat Ulgen 分析指出，這種樂觀情緒源於市場對中國經濟刺激政策的期待、科技領域競爭力的提升，以及政策效應帶動的成長預期形成良性循環。

此次調查涵蓋來自 125 家機構、超過 100 位資產管理業者，管理的新興市場資產總規模達 4390 億美元。

值得關注的是，他們普遍認為中國經濟措施無論在短期提振還是長期結構轉型方面，都將發揮積極作用，這種認知為市場注入持續信心。

展望今年第二季全球市場，滙豐環球私人銀行中國首席投資總監匡正表示，儘管美國關稅政策帶來不確定性，但亞洲多個市場憑藉強勁內需展現韌性。滙豐已上調亞洲股票配置比例，其中中國股市獲得顯著增持評級。具體來說，中國科技產業的快速發展正重塑多個產業生態，料將創造龐大的市場機遇。與此同時，日本受益於溫和通膨與企業獲利改善，印度則憑藉結構性增長趨勢和政策刺激脫穎而出，新加坡則以估值優勢和股息回報吸引資金流入。

分析人士指出，雖然美國關稅舉措引發波動，但資金流向顯示投資人正積極尋求多元化配置。

滙豐上月調降美股評等至中性，反映出對美國以外市場的偏好。值得關注的是，AI 領域持續成為投資熱點。

滙豐自今年 2 月中上調中國股票評等時便指出，AI 技術推動者與應用企業將持續受益，相關刺激政策有望引發消費、金融、工業等領域的價值重估。

DeepSeek 等 AI 新勢力的崛起，不僅讓市場重估中國科技實力，更推動全球產業格局變革。當前亞洲國家正加大在科技、通信和工業領域的投入，配合政府政策支持，企業競爭力顯著提升。