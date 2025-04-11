45%全球法人看好！滙豐：政策刺激+科技突破 中國股市成新興市場首選投資標的
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-11 08:40
根據滙豐 (HSBC)(00005-HK)(HSBC-US) 最新發布的「新興市場投資意向調查」顯示，中國股市被受訪者列為近期在新興市場中的投資者首選，主要因為中國近期推出的經濟刺激措施顯著提振全球投資人對新興市場的信心，其中科技類股的吸引力持續攀升，使中國市場成為國際資本矚目的焦點。
調查數據指出，在受訪的全球法人機構中，25% 將中國列為未來 1 年成長最快的新興市場，這一比例在所有新興經濟體中位居首位，彰顯出中國經濟前景的強勁預期。
調查結果同時揭示，45% 的受訪法人認為中國市場的亮麗表現是新興市場發展的最大助力，較去年 12 月的 29% 飆升 16 個百分點。值得注意的是，34% 投資人對中國股市前景抱持更積極態度，較前次調查提升 15 個百分點，促使中國股市躍升為新興市場首選投資標的。
滙豐新興市場研究全球主管 Murat Ulgen 分析指出，這種樂觀情緒源於市場對中國經濟刺激政策的期待、科技領域競爭力的提升，以及政策效應帶動的成長預期形成良性循環。
此次調查涵蓋來自 125 家機構、超過 100 位資產管理業者，管理的新興市場資產總規模達 4390 億美元。
值得關注的是，他們普遍認為中國經濟措施無論在短期提振還是長期結構轉型方面，都將發揮積極作用，這種認知為市場注入持續信心。
展望今年第二季全球市場，滙豐環球私人銀行中國首席投資總監匡正表示，儘管美國關稅政策帶來不確定性，但亞洲多個市場憑藉強勁內需展現韌性。滙豐已上調亞洲股票配置比例，其中中國股市獲得顯著增持評級。具體來說，中國科技產業的快速發展正重塑多個產業生態，料將創造龐大的市場機遇。與此同時，日本受益於溫和通膨與企業獲利改善，印度則憑藉結構性增長趨勢和政策刺激脫穎而出，新加坡則以估值優勢和股息回報吸引資金流入。
分析人士指出，雖然美國關稅舉措引發波動，但資金流向顯示投資人正積極尋求多元化配置。
滙豐上月調降美股評等至中性，反映出對美國以外市場的偏好。值得關注的是，AI 領域持續成為投資熱點。
滙豐自今年 2 月中上調中國股票評等時便指出，AI 技術推動者與應用企業將持續受益，相關刺激政策有望引發消費、金融、工業等領域的價值重估。
DeepSeek 等 AI 新勢力的崛起，不僅讓市場重估中國科技實力，更推動全球產業格局變革。當前亞洲國家正加大在科技、通信和工業領域的投入，配合政府政策支持，企業競爭力顯著提升。
但分析師也提醒，通膨壓力、地緣政治局勢緊張及政策不確定性仍是今年第二季潛在風險。在此背景下，亞洲市場在 AI 基礎設施建設、資料中心擴張帶動的能源與基建需求，以及相關技術應用領域，有望成為資金佈局重要方向。
- 瞬息萬變的經濟局勢該怎麼面對？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 千億人民幣護盤！A股迎來最強援軍 逾百家上市公司宣布回購及增持計畫
- 異口同聲！瑞銀高盛大摩齊聲唱多A股 曝兩大主要原因
- 強心針來了！中央匯金等三大央企出手增持、多家上市公司宣布回購 陸股今開盤漲跌互見
- 〈美對等關稅〉今年最密集公告潮！逾30家A股公司回應 專家：陸企全球布局將加速
上一篇
下一篇