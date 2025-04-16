【Joe’s華爾街脈動】隨關稅憂慮緩解，市場恢復穩定，但經濟基本面持續疲弱

Joe Lu 2025-04-16 07:30

‌



投資者密切關注關稅情勢變化，美國市場表現不一

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 15 日 美東時間

‌



市場概況

投資者面對著不斷變動的關稅政策發展，同時消化第一季度財報，週二美國市場表現不一。相對平靜的股市表現與上週極端波動狀況形成鮮明對比，顯示在關稅宣布的初始衝擊後逐漸站穩腳步，但對經濟狀況的潛在擔憂仍持續影響著市場情緒。

道瓊斯工業平均指數下跌 - 0.42%，收盤接近 40,369 點，標普 500 指數下跌 - 0.28% 至 5,397 點。那斯達克綜合指數展現韌性，小幅上漲 + 0.11%，而羅素 2000 小型股指數上升 + 0.12%。這一表現代表市場波動性較近期顯著降低，芝加哥期權交易所波動率指數從上週的高位回至約 30。

今日交易焦點集中在金融類股財報，尤其美國銀行獲利成長 10%，帶動該類股上揚。然而，美國銀行執行長 Brian Moynihan 對「經濟環境正在改變」的謹慎言論抑制了市場的熱情。市場好壞參半的表現反映了對關稅情勢最終如何發展的不確定性，投資者尤其關注對科技供應鏈潛在的影響。儘管美國海關與邊境保護局 (CBP) 公告豁免了智慧型手機和半導體等電子科技產品的「互惠」關稅，川普總統和商務部長 Howard Lutnick 週末的評論暗示這些豁免可能僅是暫時性的，留下了市場再度波動的可能性。

重點摘要

經濟指標

多項經濟指標持續顯示令人擔憂的惡化趨勢，所有主要專有經濟指標都呈現負面讀數。這種持續疲弱與今日市場相對穩定形成鮮明對比，暗示投資者可能低估了近期貿易緊張局勢的潛在經濟影響。

投資存續期間指標顯示嚴重負面趨勢，表明市場轉向短期決策和規避風險。這反映了對長期經濟前景的高度不確定性。

消費者實力尤為令人擔憂，呈現強烈負面讀數。這表明美國消費者正在迅速減少支出，可能是對持續通膨壓力和貿易政策不確定性的反應。雖然通膨指標呈現部分改善，但顯著的價格壓力繼續影響消費者行為和企業投資決策。這些綜合經濟指標顯示，儘管市場近期趨於穩定，經濟萎縮風險正在上升，這引發疑問：今日相對溫和的市場變動是否充分反映了惡化中的經濟基本面。