〈能源盤後〉市場重新評估川普的關稅政策 原油跌逾3%
鉅亨網編譯許家華 2025-04-11 06:11
原油期貨價格周四 (10 日) 跌逾 2 美元 / 桶，吐回前一個交易日的漲幅，因投資者重新評估美國暫停徵收全面關稅的計畫，並將焦點轉向中美之間不斷加深的貿易戰。
美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 2.28 美元或 3.7%，收每桶 60.07 美元。
Brent 原油期貨下跌 2.15 美元或 3.3%，收每桶 63.33 美元。
美國總統川普一周前宣布針對數十個美國貿易夥伴徵收高額關稅，但他在關稅生效不到 24 小時後突然改變政策，宣布暫停對這數十個美國貿易夥伴徵收關稅 90 日，各市場為之震盪，兩大基準原油期貨價格周三均漲逾 2 美元。
但同時，川普也提高了對中國的關稅。白宮周四表示，美國對中國進口商品徵收的關稅目前總額達 145%。
中國宣布對美國商品加徵 84% 的進口關稅。
美國對中國進口商品徵收的關稅目前總額達 145%。
貿易諮詢公司 Ritterbusch and Associates 周四表示，對中國徵收更高的關稅可能會導致中國減少美國原油進口量，從而增加供應並提高美國的庫存水準。
Catalyst 能源基礎設施基金聯合投資組合經理 Henry Hoffman 表示：「如果貿易爭端持續更長時間，全球經濟恐遭受重大損失。」
美周三公布的官方數據顯示，上周美國原油庫存增加 260 萬桶，幾乎是路透社調查的分析師預估值 140 萬桶增幅的兩倍。
麥格理分析師周四預計，本周美國原油庫存還會再次增加。
美國也推進對所有進口產品徵收 10% 的關稅。
美國能源資訊署 (EIA) 周四下條全球經濟成長預期，並警告關稅政策恐嚴重衝擊油價，同時大幅下調今明兩年美國和全球石油需求預測。
Ritterbusch and Associates 表示：「在美國經濟衰退的可能性持續存在的情況下，關稅驅動的需求下降預期仍將是交易商關注的焦點，可能會抑制短期價格上漲。」
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