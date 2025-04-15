【Joe’s華爾街脈動】聯準會沃勒稱關稅引發的通膨為「暫時性」，科技產品豁免激勵市場反彈
Joe LU 2025-04-15 07:58
儘管川普實施關稅政策，聯準會理事暗示降息選項仍存在，股市收高
Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 14 日 美東時間
市場概況
由於投資者評估川普總統關稅政策的最新發展，週一股市有所回升。受益於政府意外宣布豁免智慧型手機、電腦和半導體晶片的對等關稅新措施，科技股上漲，帶動整體市場在經歷一波震盪交易後股市收高。
道瓊斯工業平均指數上漲 + 0.87%(+312.08 點)，收於 40,524.79 點，標普 500 指數上升 + 0.79%，收於 5,405.97 點。以科技股為主的納斯達克指數上漲 + 0.64%，收盤於 16,831.48 點。三大指數在盤中交易過程中均出現顯著的波動，一度轉為負值交易，最終仍收高。芝加哥期權交易所波動指數 (VIX)，也被稱作「華爾街的恐慌指標」，較上週的極端值下降超過 6 點，表明市場焦慮有所緩解。
週五晚間意外宣布的關稅豁免為科技股提供了急需的催化劑，蘋果上漲 + 2.21%，戴爾躍升近 4%。然而，川普總統和商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 隨後的聲明暗示這些豁免可能不是永久性的，這削弱了市場反彈力道。根據川普在 Truth Social 上的貼文，這些產品「仍受現有 20% 芬太尼關稅約束，只是被移至不同關稅『類別』」，為本已複雜的局勢增添了新的不確定性。
在一項關鍵發展中，美國聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 表示，川普關稅導致的通膨可能是「暫時性的」，表明儘管面臨潛在的價格壓力，降息仍在考慮之中。「我已經能聽到有人抗議這肯定是個錯誤，尤其考慮到 2021 和 2022 年發生的事。但僅僅因為一次沒有成功，並不意味著你永遠不應該再這樣思考」，沃勒在聖路易斯的演講中如此說道，回應對重蹈先前政策錯誤的擔憂。
重點摘要：
經濟指標
經濟指標顯示持續惡化，投資週期在所有時間框架上都呈現顯著弱勢。投資週期的下滑表明市場參與者越來越傾向於短期投資，反映了對長期經濟前景的高度不確定性。這種模式通常出現在投資者預期未來可能出現經濟挑戰的時期。
企業獲利亦顯示出令人擔憂的模式，在大多數時間框架上持續呈現負面讀數。這表明獲利前景正在惡化，可能受到關稅將透過增加投入成本，壓縮利潤的擔憂所影響。這些負面訊號在多個時間段的一致性表明這不僅僅是暫時性現象，而是可能影響未來幾季企業績效表現的發展趨勢。
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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Joe 為美籍台灣人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
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