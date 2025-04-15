【Joe’s華爾街脈動】聯準會沃勒稱關稅引發的通膨為「暫時性」，科技產品豁免激勵市場反彈

Joe LU 2025-04-15 07:58

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儘管川普實施關稅政策，聯準會理事暗示降息選項仍存在，股市收高

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 14 日 美東時間

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市場概況

由於投資者評估川普總統關稅政策的最新發展，週一股市有所回升。受益於政府意外宣布豁免智慧型手機、電腦和半導體晶片的對等關稅新措施，科技股上漲，帶動整體市場在經歷一波震盪交易後股市收高。

道瓊斯工業平均指數上漲 + 0.87%(+312.08 點)，收於 40,524.79 點，標普 500 指數上升 + 0.79%，收於 5,405.97 點。以科技股為主的納斯達克指數上漲 + 0.64%，收盤於 16,831.48 點。三大指數在盤中交易過程中均出現顯著的波動，一度轉為負值交易，最終仍收高。芝加哥期權交易所波動指數 (VIX)，也被稱作「華爾街的恐慌指標」，較上週的極端值下降超過 6 點，表明市場焦慮有所緩解。

週五晚間意外宣布的關稅豁免為科技股提供了急需的催化劑，蘋果上漲 + 2.21%，戴爾躍升近 4%。然而，川普總統和商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 隨後的聲明暗示這些豁免可能不是永久性的，這削弱了市場反彈力道。根據川普在 Truth Social 上的貼文，這些產品「仍受現有 20% 芬太尼關稅約束，只是被移至不同關稅『類別』」，為本已複雜的局勢增添了新的不確定性。

在一項關鍵發展中，美國聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 表示，川普關稅導致的通膨可能是「暫時性的」，表明儘管面臨潛在的價格壓力，降息仍在考慮之中。「我已經能聽到有人抗議這肯定是個錯誤，尤其考慮到 2021 和 2022 年發生的事。但僅僅因為一次沒有成功，並不意味著你永遠不應該再這樣思考」，沃勒在聖路易斯的演講中如此說道，回應對重蹈先前政策錯誤的擔憂。

重點摘要：

美國聯準會理事沃勒表示關稅引起的通膨可能是「暫時性的」，暗示降息仍在考慮範圍內

儘管波動劇烈，市場收高，科技股受惠於智慧型手機和半導體關稅豁免而上漲

道瓊斯工業平均指數上漲 + 0.78%，標普 500 指數上升 + 0.79%，納斯達克指數上漲 + 0.64%，交易過程充滿波動

蘋果股價飆升 + 2.21% 領漲科技股，戴爾在豁免消息刺激下大漲近 4%

必需消費類股是 4 月份唯一呈現正向表現的標普 500 類股，反映市場不確定性下的防禦性布局

經濟指標

經濟指標顯示持續惡化，投資週期在所有時間框架上都呈現顯著弱勢。投資週期的下滑表明市場參與者越來越傾向於短期投資，反映了對長期經濟前景的高度不確定性。這種模式通常出現在投資者預期未來可能出現經濟挑戰的時期。

企業獲利亦顯示出令人擔憂的模式，在大多數時間框架上持續呈現負面讀數。這表明獲利前景正在惡化，可能受到關稅將透過增加投入成本，壓縮利潤的擔憂所影響。這些負面訊號在多個時間段的一致性表明這不僅僅是暫時性現象，而是可能影響未來幾季企業績效表現的發展趨勢。