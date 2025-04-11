【Joe’s華爾街脈動】債券市場動盪與中國關稅現實導致市場回落

Joe Lu 2025-04-11 07:28

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中國關稅確認達 145%，道指暴跌 1,000 點

Joe Lu，CFA 2025 年 4 月 10 日美東時間

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市場概況

由於投資者重新評估川普總統關稅策略的影響，美國股市週四出現大幅逆轉，回吐了週三歷史性反彈的近一半漲幅。

隨著中國商品累計關稅率達 145% 的細節浮出水面（包括最近宣布的 125% 關稅，以及加上先前實施的 20% 芬太尼相關關稅），因此股市加速下挫。

市場情緒迅速轉變，投資者更冷靜地評估關稅形勢的影響。由於政策細節持續快速演變，從根本上改變投資者看法，145% 中國關稅率的不確定性使確立市場底部或頂部變得異常困難。科技公司損失尤為嚴重，蘋果下跌 - 4.2%，特斯拉下跌 - 7.3%，輝達下跌近 - 6%，Meta Platforms 下跌近 - 7%。

市場動盪之際，出現證據表明債券市場混亂在川普修改關稅策略的決定中發揮了關鍵作用。債券價格迅速下跌和相應的收益率飆升，有效地影響了政府的關稅實施策略。10 年期美國國債收益率出現 2001 年以來最快三日上漲，在固定收益市場造成廣泛混亂，威脅更廣泛的金融穩定。川普本人承認市場在政策轉變前表現「焦躁不安」，表明他意識到金融市場壓力。

儘管週四市場回落，川普表示他並未排除延長針對大多數國家的 90 天關稅暫停期。川普在內閣會議上表示：「我們到時候會看情況」。與此同時，歐盟宣布對美國商品實施 90 天暫停徵收關稅的措施，同時保留在談判不理想時恢復反制措施的權利。現行關稅結構包括對所有來自中國的商品徵收 145% 的關稅，對鋁、汽車以及未納入 USMCA 美墨加協定的加拿大和墨西哥的商品徵收 25% 的關稅，以及對所有其他進口商品徵收 10% 的關稅。

摘要：

道瓊斯工業平均指數暴跌 1,014.79 點（-2.5%），標普 500 指數下跌 - 3.46%，回吐週三歷史性漲幅的大部分

債券市場動盪在川普轉變關稅策略中扮演關鍵角色，10 年期美國國債收益率出現 2001 年以來最大三日漲幅

白宮確認對中國商品總關稅率達 145%（125% 的新關稅加上 20% 芬太尼相關的關稅），實質上切斷大部分美中貿易

通貨膨脹出現意外改善，3 月消費者物價指數下跌 0.1%，12 個月通膨率降至 2.4%，但考慮到關稅變化，經濟學家視數據為「回顧性」

歐盟宣布對美國商品實施相應 90 天關稅暫停，多國談判開始

經濟指標

週四的經濟數據呈現複雜景象，通貨膨脹報告出乎意料地出現正面結果，與前瞻性指標持續負面趨勢形成對比。消費者物價指數在 3 月份經季節調整後下跌 - 0.1%，使 12 個月通膨率降至 2.4%，低於 2 月的 2.8% 和預期的 2.6%。核心通膨（不包括食品和能源）當月僅上漲 0.1%，使年率達到 2.8%—這是自 2021 年 3 月以來的最低水平。

這一意外的通膨改善是由能源價格下滑推動的，汽油價格下跌 - 6.3%，以及住房成本漲幅放緩，3 月僅上漲 0.2%，12 個月漲幅為 4%—這是自 2021 年 11 月以來的最小漲幅。考慮到近日貿易政策的重大變化，這一正面的通膨數據似乎主要具有回顧意義。展望未來，隨著關稅驅動的價格上漲開始滲透到通膨數據中，而經濟活動仍然疲軟，美國聯準會可能面臨艱難的權衡。

儘管這些回顧性通膨數據呈現正向結果，更廣泛的經濟前瞻性指標持續顯示令人擔憂的趨勢。在所有時間框架內投資期限仍然嚴重偏負值，表明對長期經濟增長的持續悲觀。企業獲利趨勢在當前和近期時間段內持續呈現負面讀數，突顯了隨著企業吸收關稅帶來的更高投入成本，對利潤率的持續擔憂。川普的關稅預計將在 2025 年帶來大量額外的聯邦稅收，實際上代表著顯著的稅收增加，意味著企業和消費者將承擔大幅成本增加。

消費者強度也在所有時間框架內持續顯示疲弱，表明隨著關稅引起的價格上漲滲透經濟，支出可能面臨越來越大的壓力。展望未來，雖然 90 天關稅延遲提供暫時緩解，但並不能從根本上減少繼續使商業規劃和投資決策複雜化的潛在不確定性。(全文未完)