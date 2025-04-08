鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空DAL-US的目標價調降至59元，幅度約11.94%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對達美航空(DAL-US)提出目標價估值：中位數由67元下修至59元，調降幅度11.94%。其中最高估值95元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予達美航空評價：積極樂觀22位、保持中立2位、保守悲觀1位。
達美航空今(8日)收盤價為37.18元。近5日股價下跌11.94%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 巴倫：當市場陷入恐慌 這些行業龍頭股已現買點
- 旅遊需求衰竭 預期美航空業將下修全年業績展望
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空DAL-US的目標價調降至67元，幅度約11.84%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為67.00元
上一篇
下一篇