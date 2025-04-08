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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空DAL-US的目標價調降至59元，幅度約11.94%

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對達美航空(DAL-US)提出目標價估值：中位數由67元下修至59元，調降幅度11.94%。其中最高估值95元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予達美航空評價：積極樂觀22位、保持中立2位、保守悲觀1位。

達美航空今(8日)收盤價為37.18元。近5日股價下跌11.94%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DAL市場預估目標價

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