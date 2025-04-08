鉅亨速報 - Factset 最新調查：道富銀行STT-US的目標價調降至102元，幅度約3.32%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對道富銀行(STT-US)提出目標價估值：中位數由105.5元下修至102元，調降幅度3.32%。其中最高估值127元，最低估值78元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予道富銀行評價：積極樂觀9位、保持中立8位、保守悲觀1位。
道富銀行今(8日)收盤價為75.775元。近5日股價下跌3.32%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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