五年來最長間隔 彭博：中國已連續60天沒從美國進口天然氣

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-08 10:10

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據《彭博》周一（7 日）報導，中國已連續 60 天沒有從美國進口液化天然氣，這是五年來最長間隔期，顯示中美緊張局勢加劇，中國買家正轉向其他國家和地區採購液化天然氣。

船舶追蹤公司 Kpler 的最新數據顯示，目前還沒有來自美國的液化天然氣運往中國。《彭博》匯編的船舶跟蹤數據，在川普第一任期內，截至 2020 年 4 月，中國大約有 400 天沒有接收從美國海運而來的液化天然氣。

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美國和中國分別是全球最大液化天然氣賣家和買家，但地緣政治衝突令雙方開始脫鉤。《路透社》估計，美國 2024 年液化天然氣出口量達到 8,690 萬噸，較 2023 年增長 2.8%。中國海關總署公布的數據顯示，2023 年中國液化天然氣進口量達 7,132 萬噸。

此前中方為反制美國對華輸美產品加徵 10% 關稅，自今年 2 月 10 日起對原產於美國的部分進口商品加征關稅，包括對液化天然氣加徵 15% 關稅。

隨著美國政府又拋出「對等關稅」，中方在 4 月 4 日宣布，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵 34% 關稅。

過去溫和冬季和充足庫存，意味著中國目前對液化天然氣沒有迫切需求，這為中國貿易商提供更多靈活性，可以將美國供應轉售給歐洲和亞洲的競爭對手。

這一舉動也讓歐洲鬆了一口氣，歐洲需要更多液化天然氣來補充庫存，並替代失去的俄羅斯天然氣供應。