強心針來了！中央匯金等三大央企出手增持、多家上市公司宣布回購 陸股今開盤漲跌互見

鉅亨網編譯陳韋廷綜合報導 2025-04-08 10:10

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中國股市今 (8) 日開盤漲跌不一，上證指數跌 0.07% 報 3094.26 點，深證成指跌 0.08%，創業板指漲 1.68%，顯示 A 股在全球股市震蕩下的跌勢有所收斂，而這在一定程度上也反映出從周一 (7 日) 盤中到今日早上持續釋放出來的市場提振信號。

中國 A 股三大指數周一集體重挫，滬指跌破 3100 點大關，但在尾盤時，不少資金抄底，三大央企中央匯金、中國誠通、中國國新在盤中及盤後紛紛發佈公告稱出手增持中國股票，釋放出強烈的護盤決心。這一系列動作不僅彰顯中國國有資本對當前市場價值的認可，更透過真金白銀的投入傳遞出護航經濟高品質發展的強烈訊號。

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在此次增持行動中，中央匯金公司率先動作。作為國有金融資本的核心管理機構，該公司周一下午發佈公告表示，已透過增持交易型開放式指數基金 (ETF) 展現對資本市場的堅定信心，並明確表示未來將繼續擴大增持力度，繼 2023 年 10 月和 12 月兩次入市後，中央匯金第三度進行大規模操作。

2023 年 10 月 11 日，中央匯金時隔 8 年再次出手，對中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行合計增持超 4.76 億元，並稱打算在未來 6 個月內以自身名義繼續在二級市場增持國有四大行股份。2023 年 12 月 1 日，「國家隊」再次出手。

值得注意的是，中央匯金公司特別強調對科技創新類 ETF 的重點配置，反映出中國推動新質生產力發展的策略導向。

中國人民銀行 (央行) 也在今日開盤前明確表態將向中央匯金提供再貸款支持，確保流動性充裕。根據中國央行官網，中國央行新聞發言人說：「中國人民銀行堅定支援中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支援，堅決維護資本市場平穩運行。」

中國誠通與中國國新兩大國有資本營運平台則緊隨中央匯金公司之後同步發力。中國誠通旗下兩家公司周一晚間宣布增持 ETF 及央企股票，並打算持續加強投資力道。

作為國資委首批試點企業，中國誠通近年透過資本運作實現淨資產增長 5.9 倍的亮眼成績，此次增持既體現其作為「資本橋樑」的使命擔當，也為市場注入逾百億規模的增量資金。

中國國新則仰賴自身 9800 億人民幣的資產規模，重點佈局央企科技創新領域，旗下國新投資公司透過精準投資關鍵核心技術企業，展現出服務國家策略的鮮明特色。

中國電科的加入則為此次增持行動增添「科技感」，這家軍工電子領域的「國家隊」在完成逾 20 億人民幣庫藏股行動後鄭重承諾，將持續強化科技創新與產業協同，透過增持行為穩定上市公司價值，此舉不僅提振市場信心，也凸顯國營科技企業在產業升級的中流砥柱作用。

此外，多家上市公司也公告回購、增持公司股份。寧德時代周一晚間宣布，擬使用不低於 40 億元且不超過 80 億元自有或自籌資金以集中競價交易方式回購部分股份，並在未來適宜時機用於股權激勵計劃或員工持股計劃。回購價格上限為每股人民幣 392.32 元。

傑克股份、海爾智家、英科再生、德必集團等多家上市公司也陸續公告增持或回購計畫。

在政策層面，監理機關同步釋放多重利好。中國國家金融監督管理總局宣布，將保險資金權益類資產配置比例上限提高 5 個百分點，料將為市場帶來數千億增量資金，此舉不僅拓寬長期資金的入市管道，更透過鼓勵投資創業投資基金等方式，精準支持策略性新興產業發展。

從市場反應來看，儘管 A 股三大指數周一集體收跌，但尾盤出現的資金抄底跡象表明，此次增持已初見成效。

分析師指出，國家隊選擇在市場調整期入場，既是對當前估值水平的理性判斷，更是對中長期發展趨勢的戰略佈局。數據顯示，目前 A 股核心資產本益比處於歷史低點區間，科技創新板塊的成長潛力更是備受矚目。