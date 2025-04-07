search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 華納兄弟探索(WBD-US)大漲5.14%，報8.49美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:38


華納兄弟探索(WBD-US)截至台北時間07日22:12股價上漲0.42美元，報8.49美元，漲幅5.14%，成交量10,746,824（股），盤中最高價8.49美元、最低價7.65美元。

美股指數盤中表現

華納兄弟探索(WBD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-22.18%
  • 近 1 月：-24.58%
  • 近 3 月：-25.48%
  • 近 6 月：+3.73%
  • 今年以來：-23.65%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報華納兄弟探索

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005017.41-1.12%
道瓊指數37659.45-1.71%
NASDAQ15449.42-0.89%
費城半導體3642.9781.26%
華納兄弟探索8.2352.04%

延伸閱讀


Empty