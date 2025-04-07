盤中速報 - 華納兄弟探索(WBD-US)大漲5.14%，報8.49美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:38
華納兄弟探索(WBD-US)截至台北時間07日22:12股價上漲0.42美元，報8.49美元，漲幅5.14%，成交量10,746,824（股），盤中最高價8.49美元、最低價7.65美元。
美股指數盤中表現
華納兄弟探索(WBD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-22.18%
- 近 1 月：-24.58%
- 近 3 月：-25.48%
- 近 6 月：+3.73%
- 今年以來：-23.65%
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