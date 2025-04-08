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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.17%，報3675.55點

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 01:34


截至台北時間08日01:19，費城半導體上漲77.9點（或2.17%），暫報3675.55點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-16.04%
  • 近 1 月：-19.84%
  • 近 3 月：-32.25%
  • 近 6 月：-30.91%
  • 今年以來：-27.76%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲3.91%；連貫(COHR-US)上漲3.45%；應用材料(AMAT-US)上漲2.84%；科林研發(LRCX-US)上漲2.83%；博通(AVGO-US)上漲2.67%。

部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌4.57%；英特爾(INTC-US)下跌3.78%；科沃(QRVO-US)下跌2.86%；和康電訊(MTSI-US)下跌2.15%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌2.07%。

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費城半導體3736.8563.87%
Onto Innovation Inc.109.324.67%
連貫52.23.20%
應用材料134.255.75%
科林研發62.9556.54%
博通154.815.82%
超微半導體84.445-1.53%
英特爾19.7295-0.61%
科沃56.80.80%
和康電訊90.5220.96%
凌雲邏輯83.310.10%

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