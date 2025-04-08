盤中速報 - 費城半導體大漲2.17%，報3675.55點
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 01:34
截至台北時間08日01:19，費城半導體上漲77.9點（或2.17%），暫報3675.55點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16.04%
- 近 1 月：-19.84%
- 近 3 月：-32.25%
- 近 6 月：-30.91%
- 今年以來：-27.76%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲3.91%；連貫(COHR-US)上漲3.45%；應用材料(AMAT-US)上漲2.84%；科林研發(LRCX-US)上漲2.83%；博通(AVGO-US)上漲2.67%。
部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌4.57%；英特爾(INTC-US)下跌3.78%；科沃(QRVO-US)下跌2.86%；和康電訊(MTSI-US)下跌2.15%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌2.07%。
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