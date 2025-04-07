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鉅亨速報

盤中速報 - 輝瑞(PFE-US)大跌5.03%，報21.82美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:21


輝瑞(PFE-US)截至台北時間07日21:42股價下跌1.16美元，報21.82美元，跌幅5.03%，成交量9,109,245（股），盤中最高價22.20美元、最低價21.79美元。

美股指數盤中表現

輝瑞(PFE-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.89%
  • 近 1 月：-12.46%
  • 近 3 月：-14.58%
  • 近 6 月：-19.63%
  • 今年以來：-13.42%

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輝瑞22.4458-2.28%

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