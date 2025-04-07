盤中速報 - 康菲石油(COP-US)大跌5.09%，報81.9美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:21
康菲石油(COP-US)截至台北時間07日21:42股價下跌4.39美元，報81.90美元，跌幅5.09%，成交量709,816（股），盤中最高價84.49美元、最低價81.90美元。
美股指數盤中表現
康菲石油(COP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.71%
- 近 1 月：-2.61%
- 近 3 月：-13.7%
- 近 6 月：-24.66%
- 今年以來：-12.99%
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