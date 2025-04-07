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鉅亨速報

盤中速報 - 康菲石油(COP-US)大跌5.09%，報81.9美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:21


康菲石油(COP-US)截至台北時間07日21:42股價下跌4.39美元，報81.90美元，跌幅5.09%，成交量709,816（股），盤中最高價84.49美元、最低價81.90美元。

美股指數盤中表現

康菲石油(COP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-15.71%
  • 近 1 月：-2.61%
  • 近 3 月：-13.7%
  • 近 6 月：-24.66%
  • 今年以來：-12.99%

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美股美股盤中盤中速報康菲石油

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