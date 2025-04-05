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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wipro Ltd. - ADRWIT-US的目標價調降至3.22元，幅度約3.28%

鉅亨網新聞中心 2025-04-05 06:15


根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)提出目標價估值：中位數由3.33元下修至3.22元，調降幅度3.28%。其中最高估值3.87元，最低估值2.46元。

綜合評級 - 共有43位分析師給予Wipro Ltd. - ADR評價：積極樂觀12位、保持中立13位、保守悲觀18位。

Wipro Ltd. - ADR今(5日)收盤價為2.8元。近5日股價下跌3.28%，標普指數下跌9.08%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WIT市場預估目標價

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