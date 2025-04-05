鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wipro Ltd. - ADRWIT-US的目標價調降至3.22元，幅度約3.28%
鉅亨網新聞中心 2025-04-05 06:15
根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)提出目標價估值：中位數由3.33元下修至3.22元，調降幅度3.28%。其中最高估值3.87元，最低估值2.46元。
綜合評級 - 共有43位分析師給予Wipro Ltd. - ADR評價：積極樂觀12位、保持中立13位、保守悲觀18位。
Wipro Ltd. - ADR今(5日)收盤價為2.8元。近5日股價下跌3.28%，標普指數下跌9.08%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wipro Ltd. - ADRWIT-US的目標價調升至3.39元，幅度約5.39%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)EPS預估上修至0.14元，預估目標價為3.39元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至7.43元，預估目標價為154.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至3.37元，預估目標價為58.00元
上一篇
下一篇