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鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為41.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-05 06:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.67元下修至1.63元，其中最高估值2.58元，最低估值0.49元，預估目標價為41.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.58(2.58)3.353.35
最低值0.49(0.49)1.32.45
平均值1.58(1.64)2.372.93
中位數1.63(1.67)2.413.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值442.13億472.03億499.91億
最低值409.00億428.16億441.60億
平均值427.55億447.26億464.50億
中位數429.80億448.50億463.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.648.386.280.821.57
營業收入385.42億549.68億569.02億446.22億429.64億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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