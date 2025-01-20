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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wipro Ltd. - ADRWIT-US的目標價調升至3.39元，幅度約5.39%

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 20:15


根據FactSet最新調查，共40位分析師，對Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)提出目標價估值：中位數由3.22元上修至3.39元，調升幅度5.39%。其中最高估值4.09元，最低估值2.54元。

綜合評級 - 共有42位分析師給予Wipro Ltd. - ADR評價：積極樂觀10位、保持中立13位、保守悲觀19位。

Wipro Ltd. - ADR今(20日)收盤價為3.44元。近5日股價下跌5.39%，標普指數上漲2.91%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WIT市場預估目標價

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