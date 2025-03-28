鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為43.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.7元，其中最高估值2.58元，最低估值1.3元，預估目標價為43.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.58(2.58)
|3.35
|3.47
|最低值
|1.3(1.3)
|1.52
|2.3
|平均值
|1.81(1.83)
|2.51
|3.06
|中位數
|1.7(1.75)
|2.46
|3.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|442.13億
|472.03億
|499.91億
|最低值
|412.51億
|428.16億
|441.60億
|平均值
|428.55億
|448.18億
|464.34億
|中位數
|429.80億
|449.59億
|459.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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