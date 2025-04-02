不怕關稅風暴將至！快來臺企銀1888元就能外幣定存 年利最高澳幣7% 美元5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-02 17:17

‌



川普 2.0 加大金融市場不確定性，臺灣企銀 (2834-TW) 為讓客戶續搭高利列車，即日起至今 (114) 年 5 月 29 日止，推出外幣優利定存專案，專案年利率美金最高有機會達 5%、澳幣最高 7%，除了享有高利率外，還有專屬換匯匯率優惠。

臺灣企銀表示，只要於專案期間自他行匯入，或以新臺幣換匯的新資金，於臨櫃辦理即可享有美元定存 14 天年利率最高 5%、1 個月最高 4.6%、3 個月最高 4.5%、6 個月最高 4.3%，12 個月最高 3.8%；澳幣定存 14 天年利率最高 7%、1 個月最高 4%、3 個月最高 3.9%、6 個月最高 3.8%，12 個月最高 3.6%；日幣定存 1 個月年利率最高 0.25%、3 個月最高 0.35%、6 個月最高 0.45%，12 個月最高 0.6%。若以新台幣帳戶辦理美元或澳幣換匯，可再享匯率 3.5 分優惠，讓客戶除了享受高利率的同時，更可降低換匯成本。

‌



臺灣企銀指出，該專案資金門檻低，美元或澳幣最低只需 1,888 元、日幣最低只要 188,888 元即可承作，另天期從 14 天到 12 個月共 5 種可供選擇，彈性滿足民眾各種資金規模及定存天期的需求。專案活動時間僅至 2025 年 5 月 29 日止，無論是個人或企業，皆是把握鎖定高收益的好時機。