海峽雷霆-2025A！共軍在東海展開遠程火力實彈射擊演練

‌



「玉淵譚天」說，從去年的「聯合利劍」行動到如今的「海峽雷霆」行動，代號變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段越來越全面，當演訓以雷霆萬鈞之勢懾封「台獨」分裂分子的「毒蟲」和「走犬」，正告「台獨」分裂分子沒有出路，世界上只有一個中國，正如這句詩：「來如雷霆收震怒，罷如江海凝清光。」