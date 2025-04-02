「山東艦」航母編隊在台灣以東海空域 展開對海對陸打擊科目演練

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-02 14:24

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大陸《新華社》周三（2 日）上午 8 時宣布，東部戰區新聞發言人施毅表示，中國人民解放軍東部戰區當天在台灣海峽中部、南部相關海域展開「海峽雷霆 - 2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

施毅說，東部戰區陸軍部隊按照「海峽雷霆 - 2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，精確打擊重要港口、能源設施等模擬目標，取得預期效果。

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施毅表示，東部戰區組織「山東艦」航母編隊在台灣以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、立體封控和諸軍兵種聯合作戰能力。

中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周三表示，周二起解放軍在台海周邊展開「海峽雷霆 - 2025A」行動，這是再一次有力反制賴清德謀「獨」言行。

「玉淵譚天」說，從去年的「聯合利劍」行動到如今的「海峽雷霆」行動，代號變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段越來越全面，當演訓以雷霆萬鈞之勢懾封「台獨」分裂分子的「毒蟲」和「走犬」，正告「台獨」分裂分子沒有出路，世界上只有一個中國，正如這句詩：「來如雷霆收震怒，罷如江海凝清光。」