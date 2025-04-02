〈貴金屬盤後〉投資人獲利了結 金價回軟 仍守在3100美元之上

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-02 06:21

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金價周二 (1 日) 疲軟，從最近的驚人漲勢中稍作休息，但仍保持在紀錄高點附近，反映投資人在美國總統川普宣布一系列關稅之前，仍停留在資金避風港。

紐約黃金期貨下跌 0.1% 至每盎司 3146 美元。

黃金現貨價下滑 0.3% 至每盎司 3113.43 美元，稍早曾漲至 3148.88 美元。

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Zaner Metals 資深市場策略師兼副總裁 Peter Grant 說：「看到有一些獲利了結並不讓人意外，尤其是考慮到市場已經變得過度超買... 我不認為基本面有太大改變... 這是黃金的完美風暴。」

市場和消費者正在等待川普關稅計畫的細節，預定周三揭曉。華盛頓郵報周二報導，白宮幕僚規劃對大多數美國進口產品課徵約 20% 關稅。

黃金傳統上是地緣政治和經濟不確定性時期的避險資產，金價周一以 1986 年來最強單季表現為第 1 季劃下句點，收在每盎司 3100 美元之上，這是黃金歷史波動數一數二劇烈的一段時期。

高盛已在本周一將美國經濟衰退的預測機率從原估的 20% 提高到 35%，並表示預期聯準會 (Fed) 將有更多降息。黃金屬於不孳息資產，在低利率環境中通常表現良好。

Sprott 資產管理公司資深投資組合經理人 Ryan McIntyre 說，目前持續看到金價上漲，部分原因是實體黃金 ETF 增加部位，以及強勁的央行買盤。

技術面上，黃金的相對強弱指數 (RSI) 保持在 70 以上，代表仍然超買。

美國勞工部勞工統計局周二公布，2 月底職缺下降到 756.8 萬個，低於經濟學家預估的 761.6 萬個。投資人正在等待本周五的非農就業報告，以研判 Fed 的政策軌跡。

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