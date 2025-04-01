〈能源盤後〉川普放話 俄、伊供應下降風險上升 原油漲2% 登5周高點

鉅亨網編譯許家華 2025-04-01 05:48

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原油期貨價格周一 (31 日) 上漲約 2%，收登 5 周高點，係因市場擔心川普總統若真的對俄羅斯徵收更多關稅，以及攻擊伊朗的話，原油供應可能下降。

Brent 原油期貨上漲 1.11 美元或 1.5%，收每桶 74.74 美元，創 2 月 24 日以來最高收盤價。

美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 2.12 美元或 3.1%，收每桶 71.48 美元，創 2 月 20 日以來最高收盤價。

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Brent 原油較 WTI 原油溢價縮減至每桶 3.02 美元，為 2024 年 7 月以來最低水準。

分析師表示，當 Brent 原油較 WTI 原油的溢價縮減至每桶 4 美元以下時，能源公司派遣船隻跨越大洋去採購美國原油在經濟上就沒有太大意義，這將導至美國出口下降。

川普周日表示，他對俄羅斯普丁總統感到「惱火」，倘若他認為普丁阻礙其終結俄烏戰爭，他將對俄羅斯石油買家徵收 25%-50% 的二級關稅。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示：「川普威脅對俄羅斯和伊朗石油徵收二級關稅，這是石油市場參與者關注焦點，儘管他已表示目前不打算實施這些關稅，但未來供應風險加大的風險正在上升。」

俄國克里姆林宮周一表示，俄美正在就烏克蘭問題的和平解決方案進行探討。

中國和印度是俄羅斯原油的主要買家，若他們默許任何二級制裁方案，將嚴重損害世界第二大石油出口國的出口。

川普周日還威脅道，如果伊朗不能與美國就其核計畫達成協議，美國將轟炸伊朗並徵收二級關稅。

伊朗最高領袖 Ayatollah Ali Khamenei 周一表示，如果美國真如川普所言的採取行動，美國將遭到沉重打擊。同時，伊朗革命衛隊在波斯灣扣押了兩艘外國油輪，船上載有超過 300 萬公升（792,516 加侖）涉嫌走私的柴油。

一些分析師認為，川普可能不會兌現其威脅，這種觀點限制了油價。

IG 分析師 Tony Sycamore 表示，市場認為川普不會堅持到底。但如果這些關稅真的實施，將推進貿易戰一大步，也將對全球經濟成長和原油需求造成壓力。

《路透社》周一報導，幾名中國貿易商受訪時表示並未對川普最新威脅感到驚慌。他們均表示，他們不相信川普所說的話，這只是川普的邊緣政策。

另外，兩位知情人士透露，由於付款和合約問題仍不明確，有關重啟透過伊拉克 - 土耳其管道出口庫德石油的談判陷入障礙。

另一項可能限制全球石油供應的措施是，美國當局通知西班牙石油公司 Repsol，其從委內瑞拉出口石油的許可證將被撤銷。Repsol 表示，正在與美國當局討論公司繼續在委內瑞拉運作的方式。

美國方面，1 月原油產量下降 30.5 萬桶 / 日，至 1315 萬桶 / 日，為 2024 年 2 月以來的最低水準。

需求上升的跡象

周一公布的工廠調查顯示，全球第二大經濟體中國，3 月製造業活動擴張速度為一年來最快，新訂單推動了產量增長，讓中國在越演越烈的中美貿易戰中，獲得一些喘息機會。