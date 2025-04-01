馬斯克將辭職 川普：他遲早會回去
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-01 16:00
美國總統川普大金主馬斯克表示，計劃將美國赤字削減 1 兆美元、將聯邦總支出縮減至約 6 兆美元後，辭去政府效率部的職務，預估時間落在今年 5 月底。
馬斯克獲邀加入政府效率部時被歸類為臨時政府僱員，在白宮的服務期限上限為 130 天，根據這項規定，他的任期將於 5 月底結束。
據美國《國會山報》報導，川普周一（31 日）說，他預計馬斯克在完成聯邦政府改革工作後，最終會回歸經營自己的公司。
當天川普在白宮簽署行政令時，被問及馬斯克的 130 天任期即將結束一事。川普稱讚馬斯克，並表示馬斯克總有一天要回去經營公司。
「我認為他很了不起，但他還要管理一家大公司。他遲早會回去，他想回去。」川普說：「但我會儘可能讓他多留一段時間，他是個非常有才華的人。」
川普還說，他認為馬斯克在公共領域受到的待遇「太糟糕了」。
在回答有關政府效率部是否會繼續運作的問題時，川普表示，政府效率部將「在某一時刻終結」，但他未說明具體時間表。
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