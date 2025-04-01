貿易戰與地緣政治緊張升溫 加拿大飛美航班9月前預訂量平均每月暴跌至少70%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-01 08:50

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加拿大航空公司周一 (3 月 31 日) 說，今年春季和夏季，加拿大和美國城市之間的航班需求疲軟，主要因為在貿易衝突和地緣政治緊張局勢加劇之際，加國民眾正紛紛避免前往南方鄰國。

加拿大航空公司是加國最大航空公司，飛往美國的目的地比其他任何航空公司都多。

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根據加拿大航空在年會上的一份報告，截至 3 月中旬，今年 4 月至 9 月期間的跨境航班預訂量較去年同期下滑 10%。

加拿大航空公司董事長 Vagn Sorensen 在回答股東提問時表示，他很擔心。

加拿大航空和西捷航空 (WestJet) 上周分別發出聲明說，地緣政治緊張局勢導致一些消費者選擇不在美國度假。這一轉變是大規模抵制美國產品的部分行動，以回應美國總統川普的關稅政策，以及他一再表示加國應成為美國一部分的言論。

民調顯示，絕大多數加國民眾對成為美國一部分沒有興趣，他們不贊成川普。根據 Leger Marketing 上周發佈的一項民調顯示，僅 9% 加國民眾希望成為美國的一部分。

不過，Sorensen 指出，加拿大航空公司也發現飛往歐洲的跨大西洋航班的強勁需求，因此今年夏天將增加飛往愛丁堡、巴黎、雅典和羅馬等城市的航班。

同業競爭對手波特航空 (Porter Airlines) 周一也表示，正在針對性地減少美國部分市場的航班頻次，已調整夏季航班時刻表，將國內航線佔總運力的 80%，高於原先規劃的 75%，但其在加拿大 - 美國航線上的總體佔有率仍將高於去年夏天。

隨著巴西航空工業公司 (Embraer) 新型 E195-E2 飛機的部署，波特航空一直在擴大運力。

總部位於英國的維珍大西洋航空公司周一也示警，最近幾周，從美國出發的航班機票銷售疲軟，而從歐洲到美國的需求迄今保持良好。

根據航空分析公司 OAG 數據，截至今年 9 月，從加拿大飛往美國的航班預訂量每個月都比去年同期暴跌 70% 以上。此外，截至今年 10 月，航空公司已削減了美加航線 32 萬個座位。夏季旺季的砍班情況最為嚴重。7 月跟 8 月座位量減少 3.5%，且需求若持續下滑，料將出現更多調整。