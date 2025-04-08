來存錢！華南銀行美元定存有夠「美利」最高可享年息4.38% 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-08 11:00

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為使客戶更有效配置資金獲得更多的利息，華南銀行自即日起至 114 年 4 月 18 日止，推出「有夠美利美元優利定存專案」，凡國內分行客戶，以新台幣結購、自他行匯入或外幣現鈔存入之新資金承作本專案定存，依金額區分兩種級距，最高加碼享 3 個月期年利率 4.38%、不需搭配其他商品，更無帳戶類型限制。

單筆定存起存額 200,000 美元 (含) 以上~ 未滿 500,000 美元，享 3 個月期年利率 4.33%、6 個月期年利率 4.25% 或 9 個月年利率 4.09% 之優惠利率；單筆定存起存額 500,000 美元 (含) 以上，無最高金額限制，再加碼尊享 3 個月期年利率 4.38%、6 個月期年利率 4.30% 或 9 個月年利率 4.14% 之超優惠利率。

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此外，華南銀行為持續讓客戶體驗數位通路辦理美元定存業務之便捷性，賡續提供「e 鍵享利美元優惠定存專案」，優惠期間至 114 年 5 月 15 日下午 3 點 30 分止，凡客戶透過華南銀行 + APP 或網路銀行承作，新資金依金額區分兩種級距，最高可享 1 個月期年利率 4.00%、3 個月期年利率 4.10%、6 個月期年利率 3.95% 或 1 年期 3.35% 數位獨享優利。

針對既有客戶之資金，同樣依金額級距區分，提供最高 3 個月期年利率 3.90%、6 個月期年利率 3.70% 或 1 年期年利率 3.20% 優惠利率，使客戶透過數位通路，於專案期間內 24 小時輕鬆便利小額存，不受銀行營業時間限制，彈指之間解鎖被動收入。另以新臺幣換匯承作美元定存者，再享美元牌告賣出匯率 3.0 分減碼優惠甜甜價，有興趣的客戶可把握專案期間承作。