川普：關稅協商持開放態度 但4月2日前不會有協議

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-29 06:47

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美國總統川普周五 (28 日) 表示，如果有其他國家想就對等關稅進行協商、以降低稅率，他抱持著開放態度，但他也說，在 4 月 2 日發表對等關稅聲明之前，不認為會達成任何協議。

彭博報導，川普周五在登上空軍一號前向記者說：「我當然抱持開放的態度，如果我們能做些事，就可以獲得一些東西。」

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但川普也警告任何協議「很可能」等他加徵關稅「之後」才會發生，還說他雖然願意接受交易，但他相信美國「已經被占了 40 年的便宜，或許更久」。

川普預定美國時間下周三宣布對等關稅計畫，目的是透過積極徵稅來平衡貿易壁壘，並推動製造業回流美國。但川普政府將如何決定關稅稅率仍是個謎，因為川普對徵稅力道的方針一直在改變，而未來這些稅會納入還是外加在特定優先事項的稅收中，政府官員的說法也一直是矛盾的。

川普本周宣布的 25% 進口汽車關稅，已經說明將是疊加在原本對特定國家的稅率之上。

進口藥品關稅

另一方面，川普周五再度揚言「很快」就會宣布藥品關稅，但他迴避了有關救命藥物能否豁免、稅率將會是多少等問題。