〈能源盤後〉經濟衰退隱憂拉低油價 但原油連續第三周上漲

鉅亨網編譯許家華 2025-03-29 05:28

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由於擔心美國關稅戰可能引發全球經濟衰退，原油期貨價格周五 (28 日) 下跌，但美政府加大施壓 OPEC 成員國委內瑞拉和伊朗後，油價連續第三周上漲。

Brent 原油期貨價格下跌 40 美分或 0.5%，收每桶 73.63 美元。

美國西德州中質原油期貨（WTI）下跌 56 美分或 0.8%，收每桶 69.36 美元。

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美國川普總統計劃布對廣泛進口產品徵收對等關稅，該舉措將於 4 月 2 日生效。

摩根大通分析師表示，貿易戰讓投資人擔心潛在經濟衰退。「對貿易戰的擔憂，加上美國政策不確定性加劇，嚴重影響了市場人氣。」

摩根大通指出，儘管經濟衰退風險上升，高頻石油需求指標目前仍保持相對良好。

美國能源資訊署 (EIA) 日前公佈，上周美國原油庫存減少 330 萬桶，至 4.336 億桶，而路透社調查的分析師預計為減少 95.6 萬桶。

在美國針對中國從伊朗進口的原油實施制裁幾天後，川普周一宣布對委內瑞拉原油的潛在買家徵收 25% 的新關稅。

巴克萊分析師 Amarpreet Singh 表示：「本周關鍵主題是川普政府加大對委內瑞拉馬杜羅政權的壓力。」委內瑞拉今年原油產量預計下降 20 萬桶 / 日，Singh 估計，這些措施可能加劇下降趨勢。

由於美國對委內瑞拉和伊朗實施制裁，石油市場正在重新調整全球供應預期，川普承諾將伊朗的石油出口降至零。自從川普重返白宮以來，美國已針對伊朗石油銷售實施了四輪制裁。

StoneX 分析師 Alex Hodes 表示，第二季的經濟狀況應該比最初預想的更為緊張。 「如果市場上委內瑞拉或伊朗原油庫存減少，這無疑將是一個利好發展。」