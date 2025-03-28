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〈能源盤後〉市場評估供應和貿易戰風險 原油續漲至近一個月高點

鉅亨網編譯許家華 2025-03-28 05:38

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（圖：REUTERS/TPG）

因交易商評估原油供應緊縮以及美國新關稅對全球經濟的預期影響，原油期貨價格周四 (27 日) 小幅走高。

  • Brent 原油期貨上漲 24 美分或 0.3%，收每桶 74.03 美元。
  • 美國 WTI 原油期貨上漲 27 美分，收每桶 69.92 美元。

前一日周三，原油期貨價格上漲約 1%，至 2 月以來的最高水準。

市場參與者正在權衡不斷升級的貿易戰風險。美國川普總統周三公佈對進口汽車和輕型卡車徵收 25% 關稅的計畫，並將於下周開始實施，而對汽車零件徵收 25% 的關稅將於 5 月 3 日開始實施。

價格期貨集團高級分析師 Phil Flynn 表示：「目前石油面臨的最大阻力是市場對關稅的擔憂，因為關稅可能會減緩需求。」

川普周二對購買委內瑞拉原油的國家徵收 25% 的新關稅。

消息人士周三稱，在關稅聲明發布後，全球最大煉油廠的營運商印度信實工業公司 (RELI-US) 將停止自委內瑞拉進口石油。

亞洲銀行星展銀行能源部門團隊負責人 Suvro Sarkar 表示，由於美國政策的不確定性和關稅戰的前景對需求造成壓力，預計油價不會回升至 2025 年初的水準 (較當前高價)。

美國供應收緊。美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周原油庫存減少 330 萬桶，遠大於分析師預期減少的 95.6 萬桶。

同時，上周美國初次請領失業救濟人數下降。

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