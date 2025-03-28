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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股LW-US的目標價調降至64.5元，幅度約3.01%

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)提出目標價估值：中位數由66.5元下修至64.5元，調降幅度3.01%。其中最高估值80元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予藍威斯頓控股評價：積極樂觀7位、保持中立8位、保守悲觀0位。

藍威斯頓控股今(28日)收盤價為53.9元。近5日股價上漲3.01%，標普指數上漲0.54%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股LW市場預估目標價

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