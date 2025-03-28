比亞迪續推高端化！全新轎車仰望U7首搭黑科技雲輦-Z 售價290萬起跳
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-28 12:00
中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 旗下仰望品牌周四 (27 日) 晚間推出全新轎車仰望 U7，共推出四款車型，均提供純電及插混版本，五人座版起售價人民幣 62.8 萬元 (約 290.3 萬台幣)，四人座版 70.8 萬元(約 327 萬台幣) 起。
仰望 U7 定位於「百萬級行政旗艦」，對標賓士 S 級、BMW 7 系列，目標用戶為商務精英，注重豪華配置與舒適體驗，全方位推動比亞迪高端化進程。
據悉，仰望 U7 搭載全球首款智慧懸浮車身控制系統「雲輦 - Z」， 仰望稱這是將過去應用在航空母艦電磁彈射系統、磁懸浮列車上的電磁原理技術首次運用到汽車領域。雲輦是比亞迪自主研發的智慧車身控制系統，其通過電子化、智慧化手段實現對車輛懸架、車身姿態的主動調節，旨在提升舒適性、操控性和安全性。
仰望 U7 的雲輦 - Z 電懸架全球首創懸浮電機直驅技術，能不通過油液介質，直接將電能轉化為強勁的動能輸出，實現車身垂向控制智電直驅。因此，雲輦 - Z 實現行業多個最優參數紀錄，懸架系統峰值功率可達 50kW，是目前垂向控制領域的最高水準，魔尺感測器具備 50 微秒的行業最快探測回應速度，比行業主流水準還快 20 倍，探測精度高達 10 微米，即使是紙張厚度十分之一的微小位移資訊，也可被雲輦 - Z 瞬時捕捉。
雲輦 - Z 還坐擁全球最快的主動力調節速度，5 毫秒內即可完成全鏈路執行，是傳統主動懸架的數十倍，且車身高度調節精度也全球最高，僅為 1 毫米。
根據現場展示影片，搭載雲輦 Z 和易四方的仰望 U7 擁有超過 1300 匹的馬力及 2.9 秒從零加入到時速 100 公里的能力，並具備全地形原地掉頭、高速爆胎穩行、平行橫移泊車、代客泊車、平穩連續上台階等創新能力。
根據比亞迪高級副總裁楊冬生介紹，仰望 U7 搭載國內首款 2.0T 水準對置發電機，峰值功率可達 180kW。該發動機專為仰望 U7 開發，後續將根據量產車型需求調整外觀、內飾等配置。此外，U7 配備 1 個前視雷射雷達和 2 個側視雷射雷達，探測距離達 200 米，視場角 120 度。
插混版的仰望 U7 還有一個產品亮點，也就是搭載首款中國製造的「水準對置發動機」。
不過，比亞迪研發「水準對置發動機」核心原因是不破壞仰望 U7 的外觀設計，避免不同動力的版本出現設計差異。參數方面，這台發動機縱向高度為 420mm，峰值功率 180kW、最大扭矩 380N·m。這一台 2.0T 發動機加上 52.4kWh 電池包，插混版仰望 U7 綜合續航達 1000km，而電池包的峰值充電功率，達到 210kW，充電倍率約 4C。
專家分析指出，比亞迪高端智駕、兆瓦閃充、雲輦等新技術有望提升全系列產品綜合競爭力，此次發佈仰望 U7 定位 60 萬至 70 萬級豪華轎車，有望助力比亞迪進一步打開豪華新能源汽車市場，推動單車均價上行。
光大證券認為，比亞迪多品牌佈局有望開啟全新車型週期，騰勢、方程豹經銷商管道開放，也有望衝擊高端市場區隔賽道。
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