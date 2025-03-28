比亞迪續推高端化！全新轎車仰望U7首搭黑科技雲輦-Z 售價290萬起跳

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-28 12:00

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 旗下仰望品牌周四 (27 日) 晚間推出全新轎車仰望 U7，共推出四款車型，均提供純電及插混版本，五人座版起售價人民幣 62.8 萬元 (約 290.3 萬台幣)，四人座版 70.8 萬元(約 327 萬台幣) 起。

仰望 U7 定位於「百萬級行政旗艦」，對標賓士 S 級、BMW 7 系列，目標用戶為商務精英，注重豪華配置與舒適體驗，全方位推動比亞迪高端化進程。

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據悉，仰望 U7 搭載全球首款智慧懸浮車身控制系統「雲輦 - Z」， 仰望稱這是將過去應用在航空母艦電磁彈射系統、磁懸浮列車上的電磁原理技術首次運用到汽車領域。雲輦是比亞迪自主研發的智慧車身控制系統，其通過電子化、智慧化手段實現對車輛懸架、車身姿態的主動調節，旨在提升舒適性、操控性和安全性。

仰望 U7 的雲輦 - Z 電懸架全球首創懸浮電機直驅技術，能不通過油液介質，直接將電能轉化為強勁的動能輸出，實現車身垂向控制智電直驅。因此，雲輦 - Z 實現行業多個最優參數紀錄，懸架系統峰值功率可達 50kW，是目前垂向控制領域的最高水準，魔尺感測器具備 50 微秒的行業最快探測回應速度，比行業主流水準還快 20 倍，探測精度高達 10 微米，即使是紙張厚度十分之一的微小位移資訊，也可被雲輦 - Z 瞬時捕捉。

雲輦 - Z 還坐擁全球最快的主動力調節速度，5 毫秒內即可完成全鏈路執行，是傳統主動懸架的數十倍，且車身高度調節精度也全球最高，僅為 1 毫米。

根據現場展示影片，搭載雲輦 Z 和易四方的仰望 U7 擁有超過 1300 匹的馬力及 2.9 秒從零加入到時速 100 公里的能力，並具備全地形原地掉頭、高速爆胎穩行、平行橫移泊車、代客泊車、平穩連續上台階等創新能力。

根據比亞迪高級副總裁楊冬生介紹，仰望 U7 搭載國內首款 2.0T 水準對置發電機，峰值功率可達 180kW。該發動機專為仰望 U7 開發，後續將根據量產車型需求調整外觀、內飾等配置。此外，U7 配備 1 個前視雷射雷達和 2 個側視雷射雷達，探測距離達 200 米，視場角 120 度。

插混版的仰望 U7 還有一個產品亮點，也就是搭載首款中國製造的「水準對置發動機」。

不過，比亞迪研發「水準對置發動機」核心原因是不破壞仰望 U7 的外觀設計，避免不同動力的版本出現設計差異。參數方面，這台發動機縱向高度為 420mm，峰值功率 180kW、最大扭矩 380N·m。這一台 2.0T 發動機加上 52.4kWh 電池包，插混版仰望 U7 綜合續航達 1000km，而電池包的峰值充電功率，達到 210kW，充電倍率約 4C。

專家分析指出，比亞迪高端智駕、兆瓦閃充、雲輦等新技術有望提升全系列產品綜合競爭力，此次發佈仰望 U7 定位 60 萬至 70 萬級豪華轎車，有望助力比亞迪進一步打開豪華新能源汽車市場，推動單車均價上行。