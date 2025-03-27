〈能源盤後〉美原油和燃料庫存下降 委內瑞拉供應擔憂 油價收漲 1%

鉅亨網編譯許家華 2025-03-27 05:38

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原油期貨價格周三 (26 日) 上漲，係因官方數據顯示上周美國原油和燃料庫存下降，以及美國威脅對購買委內瑞拉原油的國家徵收關稅，引發全球供應收緊的擔憂。

Brent 原油期貨價格上漲 77 美分或 1.05%，收每桶 73.79 美元。

WTI 原油期貨價格上漲 65 美分，或 0.94%，收每桶 69.65 美元。

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這兩種基準原油盤中高點均上漲逾 1 美元 / 桶。

美國能源資訊署 (EIA) 表示，由於煉油廠不斷提高產量，上周 (3/21 止) 美國原油庫存下降 330 萬桶，至 4.336 億桶，下降程度大於路透社調查的分析師預期 (95.6 萬桶)，汽油和餾分油庫存也下降。

周二，美國川普總統威脅對自委內瑞拉購買石油的國家徵收 25% 關稅，導致委內瑞拉石油對最大買家中國的貿易陷入停滯。幾天前，美國針對中國從伊朗的進口實施了制裁。

周一，川普簽署了一項行政命令，授權對任何購買委內瑞拉原油和液體燃料的國家徵收 25% 的進口關稅。

紐約 Again Capital LLC 合夥人 John Kilduff 表示，「市場擔心觸碰這些石油可能會讓我們失去供應。」

巴克萊分析師報告指出：「委內瑞拉出口的減損可能高達 35%，而商業化困難可能產生瓶頸，導致多達 40 萬桶 / 日的石油停產，這佔委內瑞拉出口一半以上。」

分析師估計，委內瑞拉可能損失 49 億美元的收入，佔 GDP 的 10% 以上。石油是委內瑞拉的主要出口產品，中國已成為美國進口關稅的目標。

中國貿易商和煉油商表示，他們正在等待中國當局是否指示他們停止購買。

Panmure Liberum 分析師 Ashley Kelty 表示：「由於美國實施一系列制裁，資金流動發生轉變，實體市場正在收緊。」

上周，美官方對伊朗石油銷售實施新一輪制裁，目標包括中國山東省獨立煉油廠壽光魯清石化以及向這些工廠供應石油的船隻。

Rystad Energy 地緣政治分析主管 Jorge Leon 表示：「OPEC + 可能因預期美國實施制裁而提高產量，有助於抵消伊朗高達 150 萬桶 / 日的出口損失，同時又不會破壞全球油價的穩定。」

為縮限油價漲勢，美國與烏克蘭和俄羅斯達成協議，暫停對海上和能源目標的攻擊，美國同意推動解除對俄羅斯的部分制裁。Again Capital 的 Kilduff 表示，這抵消了委內瑞拉局勢對油價的部分支撐力，因為市場上預計出現更多俄羅斯供應。

StoneX 分析師 Alex Hodes 表示：「中國和印度都可能會轉而購買更多俄羅斯受制裁的原油，而非購買受到更嚴格監控且風險更高的委內瑞拉原油。」