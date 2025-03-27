高位套現？小米折價配股引市場恐慌 美媒：未雨綢繆 一舉兩得

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-27 09:50

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小米 (01810-HK) 日前宣布以每股 53.25 港元的折價 6.6% 配股籌資 425 億港元，此舉導致周二 (25 日) 股價重挫 6.3%，市值跌破 1.4 兆人民幣，美媒最新報導指出，小米創辦人雷軍疑似主動為持續高漲的小米股價降溫，並給投資人出了股價見頂後是否應先離場的難題。

《財富中文網》報導，繼 2020 年 12 月後，小米本周啟動第三次大規模融資，引發市場對其高位套現的廣泛爭議。此次配股採用「先舊後新」方式發行 8 億股新股，相當於現有股本的 3.2%。儘管公告宣稱資金將用於加速業務擴張、加大 AI 及電動車研發投入，但折價配股仍被部分投資人視為估值低估的訊號，尤其值得注意的是，此次配售發生在小米股價處於歷史高點之際，市場擔憂恐成階段性高點，類似情形在港股史上並不少見。

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「先舊後新」即大股東先將持有的舊股轉讓給配售投資者，待公司獲得資金後再發行新股補償大股東，從而恢復其持股比例。該方式高效便利，可避免繁瑣的流程，有利於股東和公司的股票和資金交接，但也會在短期內對市場造成較大的衝擊。

雷軍持股比例在配股籌資後從 24.1% 微降至 23.4%，資本運作動向備受關注。這次融資前夜，雷軍在社群媒體上曬出在母校武漢大學拍攝的宣傳照，間接回應市場波動，而早在 2018 年上市之初，雷軍就曾強調「帳面現金充足時融資更從容」的戰略思維。

從財務數據來看，小米電動車業務去年營收人民幣 328 億元，但調整後淨虧損 62 億元。儘管如此，隨著 SU7 系列車款熱銷，高階車款 SU7 Ultra 售價 50 萬元提前完成年度銷售目標，小米正加速產能佈局。

此外，北京亦莊二期工廠預計在今年第三季投產，預計新增月產能 3 萬輛，需要約 200 億元資金投入。小米去年在智慧駕駛等領域的研發投入也年增 25.9%，展現其在新能源汽車賽道上的決心。

由此來看，儘管小米擁有超 1778 億元的現金儲備，但每年開支同樣巨大，未來仍需在資金投入和業務發展之間找到平衡。

報導指出，高位配股顯然是雷軍的未雨綢繆之舉，一方面可以為股價「降溫」，一方面還能為公司未來的進擊籌集更多子彈，此次配股對雷軍而言堪稱一舉兩得。

事實上，雷軍很早就曾說：「最重要的事情是留足你帳面的現金。不缺錢的情況下，融資會很輕鬆。當你帳面沒錢的時候，是融資最痛苦的時候，幾乎沒有任何談判能力，因為他明天不給你錢，後天你就死了。」

花旗也發布研究報告指出，此次融資有助於降低槓桿率、支持關鍵技術研發及海外擴張，長期利多發展，但短期內的股權稀釋效應和對市場流動性的衝擊也不容忽視。值得注意的是，小米自 2018 年上市以來累計融資近千億港元，卻從未進行分紅，這與比亞迪、寧德時代等同行形成鮮明對比，部分投資者對此頗有微詞。

回顧小米的資本運作歷程，2020 年 12 月的巨額配股曾成功助力其在華為受限後搶佔市場份額，推動手機業務向中高端轉型。此番操作是否能夠複製成功，取決於新能源汽車市場的競爭態勢與資金使用效率。

目前，小米 SU7 系列車款累計交付量已突破 20 萬輛，今年 35 萬輛的交付目標能否實現，將成為檢驗此次融資成效的關鍵指標。