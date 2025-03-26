〈能源盤後〉烏俄停火抵銷委內瑞拉供應擔憂 原油漲跌互現

鉅亨網編譯許家華 2025-03-26 05:27

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原油期貨價格周二 (25 日) 出現分歧，係因俄羅斯與烏克蘭之間的海上和能源休戰，抵消了美國威脅對購買委內瑞拉產品的國家徵收關稅而導致全球供應緊張的擔憂。

Brent 原油期貨上漲 2 美分或 0.03%，收每桶 73.02 美元。

美國 WTI(西德州中質) 原油期貨下跌 11 美分或 0.16%，收每桶 69 美元。

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美國與烏克蘭和俄羅斯達成協議，暫停攻擊海上和能源目標，美國則同意推動解除對俄羅斯的一些制裁。

烏克蘭和俄羅斯均表示將靠美方來執行協議，同時對另一方是否會遵守協議表示懷疑。

價格期貨集團高階分析師 Phil Flynn 表示：「若烏俄停火，可望減少美國對俄羅斯的制裁。」

周一 Brent 原油和 WTI 原油均漲逾 1%，係因川普威脅對向委內瑞拉購買石油和天然氣的國家徵收 25% 關稅，引發了供應擔憂。

Rystad Energy 全球大宗商品市場主管 Mukesh Sahdev 在談到中國的小型獨立煉油廠時表示：「這些二級關稅是一種間接制裁，旨在削弱委內瑞拉的石油供應能力，並挫傷中國的『茶壺』煉油廠。」(所謂「茶壺」煉油廠即中國的地方小型獨立煉油廠。)

石油是委內瑞拉的主要出口產品。中國已成為美國進口關稅的目標，同時也是其最大的買家。

川普周一也將美國石油生產商雪佛龍關閉委內瑞拉業務的最後期限延長至 5 月 27 日。澳新銀行分析師認為，雪佛龍的經營許可被撤銷後，恐令委國石油產量減少約 20 萬桶 / 日。

美國上周頒布了旨在打擊伊朗石油出口的新制裁措施。

路透社報導，4 位消息人士透露，在油價穩定且計劃迫使部分成員國減少石油產量以彌補過去的過度生產的情況下，OPEC+ (石油輸出國組織及其盟友) 5 月可能會堅持連續第二個月增產的計畫。