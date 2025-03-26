若制裁解除 能源巨頭表態願意重返俄羅斯

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-26 14:50

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多家全球頂尖能源交易公司主管表示，如果針對俄羅斯的制裁完全解除，他們願意考慮重返俄羅斯進行業務活動，但同時也有部分人士對此前景能否在短期內實現表示謹慎。

Gunvor 集團執行長 Torbjörn Törnqvist 在一次採訪中明確指出：「如果制裁以允許我們能夠回去的方式放寬，我們為何不回去呢？這是我們的職責。」他補充說：「我們今天沒有任何動作，因為我們認為即使存在一些灰色地帶，我們也不會涉足。但如果這些障礙被移除，我們沒有理由不回去。」

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在烏克蘭全面衝突爆發之前，大型西方商品交易商在俄羅斯擁有龐大的業務，包括與當地生產商的長期合約以及在關鍵項目中的投資。過去 3 年，隨著美國、歐洲和英國針對俄羅斯的出口、生產商、貿易商和銀行實施日益嚴厲的制裁，這些公司已逐步撤回了許多合約和合作夥伴關係，並在很大程度上停止了俄羅斯石油和金屬的交易。

這些言論是在瑞士舉行的《金融時報》全球商品峰會上發表的，反映了這一行業如何看待美國總統川普結束戰爭的努力，所帶來的影響。

美國周二 (25 日) 表示，俄羅斯和烏克蘭已同意在黑海實施停火，儘管克里姆林宮表示其參與將取決於一系列先決條件，包括解除制裁。

Mercuria Energy Group Ltd 執行長 Marco Dunand 表示：「我認為如果制裁解除，我們會回到俄羅斯，看看我們是否能在商品領域發揮作用。」

他補充說：「作為一家公司，我們在制裁問題上比較謹慎，但如果制裁解除，我們絕對會考慮是否能帶來價值並重返俄羅斯。」

從天然氣到鋁等市場的投資者一直在推測，俄羅斯向歐洲的供應量可能會大幅增加，導致價格急劇下跌。但這些交易行的主管警告說，達成和平協議的過程以及之後俄羅斯商品的回歸，可能比市場預期的要長。

Trafigura Group 執行長 Richard Holtum 指出，如果美國的制裁解除但其他限制仍然存在，其公司龐大的英國員工群體將使重返俄羅斯變得複雜。

他說：「你需要看到所有制裁的全面解除，這才有可能被考慮。」

Vitol Group 的 Russell Hardy 表示，其公司的活動「顯然將取決於當時的規則和條例」，但他警告說，停火談判的過程「非常複雜」。