〈貴金屬盤後〉川普關稅政策刺激避險需求 金價上漲

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-26 06:15

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金價周二 (25 日) 獲得避險需求支撐而上漲，主因是美國總統川普下周的關稅計畫可能推升通膨，也引發不確定性。

紐約黃金期貨上揚 0.3%，報每盎司 3025.90 美元。

黃金現貨價上漲 0.3%，報每盎司 3020.06 美元。

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CPM 集團執行合夥人 Jefferey Christian 說：「投資人擔憂全球情勢，特別是美國的政策，因此買進黃金作為另類資產， 擔心美國政府拖累全世界、造成全球經濟衰退。」

黃金傳統上被視為地緣政治和經濟不確定性時期的避險投資工具，今年已經上漲超過 15%，並曾在 3 月 20 日締造每盎司 3057.21 美元的歷史天價。

川普已經說，不是所有他威脅要徵收的關稅都會在 4 月 2 日實施，而且，一些國家可能可以獲得豁免。金融時報報導，川普考慮分兩階段徵收關稅。

各界普遍認為，川普的關稅政策將抑制經濟成長、引發更高的貿易摩擦，並推升通膨。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 說，他預估今年年底前，聯準會 (Fed) 可能只會降息一次。Fed 上周按兵不動，表示仍預期今年會有兩次降息。

投資人正在等待本周五公布的個人消費支出 (PCE)，以研判 Fed 政策動向。

RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說：「降息的機率似乎有一些消退，我認為整體來說，這對黃金這種通膨金屬來說，仍然是非常有利的環境... 我認為下一個上漲水準可能在 (每盎司)3125 美元左右。」

在此同時，美國表示已分別和烏克蘭、俄羅斯達成協議，確保能在黑海安全航行，並將將實施禁止針對兩國能源設施打擊的禁令。

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