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鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估上修至1.42元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-26 00:16


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.42元，其中最高估值2.39元，最低估值0.85元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.39(2.39)2.692.182.39
最低值0.85(0.85)1.050.670.95
平均值1.44(1.44)1.661.531.6
中位數1.42(1.39)1.651.661.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值311.03億317.79億336.90億317.04億
最低值280.12億278.99億280.67億289.81億
平均值288.84億293.04億297.28億303.36億
中位數288.36億294.56億295.85億303.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.937.021.61-1.69-9.34
營業收入252.85億285.86億301.54億296.52億292.13億

詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARA

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