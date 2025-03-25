資金連11週流入債市創新高！法人：高殖利率債有錢景 選「這2種」攻守兼備

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-25 21:02

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美國經濟前景難測、美股震盪加大，但 Fed 緩降息明確帶動債券買氣，截至 3 月 5 日統計，資金已連續 11 週淨流入債券市場達 1488 億美元。野村投信表示，2025 年整體債市投資前景亮眼，在各類債種中，具有較高殖利率的債券值得加碼買進，首先「複合債」基金是攻守兼具的好選擇；此外，「非投資等級債」擁有良好基本面，也適合納入。

野村資產管理首席策略分析師 Fraser Hedgley 表示，投資團隊數月前即已預期政策風險與市場波動度將保持偏高水平。川普總統逐步實施他在選前的承諾例如關稅等政策，已引起市場波動，川普無意嚴重損害美國經濟或其股市，因此關稅議題如同其談判手段，他將繼續使用關稅來做為威脅，未來也許一開始真的會實施，但最終會利用這些關稅來贏得對手讓步，並將其取消作為川普式的勝利。關稅可能帶來通膨，但影響是一次性的，而不是通膨持續上升的系統性原因。

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基金還繼續持有歐洲銀行債，主順位債券提供具吸引力的收益率，且違約機率低。此外，可轉換債券部位則繼續偏向於評價偏低的公司，它們的下行風險有限。

野村企業研究與資產管理執行董事暨策略分析師 Brett Collins 指出，川普總統的政策同時帶來機會與挑戰，關稅與貿易戰固然不利於美國經濟，但減稅、放寬監管以及增進效率等將有利於經濟成長。隨著市場風險意識增加，美國非投資等級債券的價格與殖利率基本上保持穩定。就基本面而言，美國非投資等級債券仍相當強韌，截至 2024 年 12 月，美國非投等債過去 12 個月依面額加權違約率為 0.4%，淨槓桿倍數為 3.8x，處於長期相對較低水準，從技術面來看，2027 年之前只有約 8% 的非投資級債務到期，不僅降低發債需求 (供給)，也有利控制違約率。