〈台幣〉股匯不同調 連2貶收33.085元 探2個半月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-25 18:39

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川普對等關稅 4 月 2 日即將上路，市場傳出可能排除晶片等特定行業，激勵台股今 (25) 日反彈逾百點，但呈現股匯不同調，新台幣兌美元連 2 貶，終場收在 33.085 元，貶值 4.7 分，創下 2 個半月來的新低，市場觀望氣氛濃厚，台北及元太外匯市場總成交值僅 14.235 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 33.03 元，最高 33.03 元、最低 33.098 元，終場收在 33.085 元，為今年 1 月中旬以來的最低價。

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外匯交易員指出，外資仍在匯出昨日賣股的部位，投信亦有美元買盤出籠，而出口商態度偏向惜售，使得新台幣匯率在 33 元附近弱勢盤整，整體交易價格波動不大。

觀察主要亞幣今天對美元表現，根據中央銀行統計，美元指數上漲 0.4%，主要亞幣偏低，其中，日元重貶 0.72%，韓元貶值 0.26%，人民幣貶值 0.15%，新台幣貶 0.14%，新加坡幣貶 0.13%。