「X日」恐提前引爆！美智庫：美債最快7月面臨違約風險 信評等級恐再降

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-25 12:10

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最新預測顯示，除非美國國會採取行動提高政府舉債上限，否則美國政府最快將在 7 月中至 10 月初期間面臨 36.6 兆美元債務部分違約的風險。

華府智庫兩黨政策中心 (BPC) 周一 (24 日) 說，美國國會議員一再將提高政府舉債上限談判拖到最後一刻，這一趨勢令金融市場感到不安，並導致主要信用機構下調對美國聯邦政府的信用評級。

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儘管美國國會批准新的支出和減稅的決定導致國家債務不斷增加，但邊緣政策仍在繼續。

美國國會預算辦公室將於周三 (26 日) 對所謂的「X 日」做出預測。X 日指的是美國財政部不再有能力支付所有債務的日期。

BPC 負責經濟政策的副總裁 Shai Akabas 說：「國會議員們不能拖延債務上限的行動。在 X 日之前解決債務上限問題應成為首要任務。」

美國從未發生過債務違約，只要有一丁點可能發生違約的跡象，全球金融市場就會緊張不安。

2023 年的債務上限之爭將美國推向了違約的邊緣，並損害美國信用評等。

目前很難確定 X 日的確切日期，因為這取決於幾個因素，包括 4 月中美國人提交年度納稅申報表時的稅收情況。為説明近期自然災害的受害者而延長報稅期限，也對美國政府的稅收流動產生了影響。

此外，今年還有其他幾個因素會影響到 X 日，包括經濟疲軟跡象和美國總統川普對外國商品徵收關稅。

BPC 還指出，雖然可能性不大，但若在 6 月 15 日季度繳稅截止日前稅收收入低於預期，X 日可能會提前到 6 月初。

過去幾十年，美債規模持續增加，尤其在 2008 年金融危機後，美國開啟量化寬鬆，加大財政刺激力度，美債規模增加迅速。

從債務負擔來看，美國國債利息負擔逐步變重。2024 財年的利息支出首次超過 1 兆美元，達到約 1.1 兆美元，創 15 年來最高，較 2023 財年成長 2540 億美元，年增率高達 29%。以此計算的 2024 財年美債利息年度支出約佔 GDP 的 3.93%，佔比創 1998 年來新高，同時利息支出在財政收支中的佔比也達到歷史高點。