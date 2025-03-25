旅客注意！香港民航處宣布 4月7日起飛機上禁用行動電源

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-25 10:01

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全球各大航空公司針對行動電源的使用規範變得更加嚴格，香港民航處 24 日宣布，自 4 月 7 日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電或為外置充電器充電，同時也不得把外置充電器放置於行李架上。

今年 1 月，韓國釜山航空 391 號班機在 1 月發生了因行李架上的行動電源自燃而起火的事故；本月 20 日，一架由杭州飛往香港的香港航空 HX115 航班，飛行途中行李架突然發出爆炸聲及冒煙起火，班機被迫緊急降落福州長樂機場，據悉，事件起因即為放在行李架上的行動電源。

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香港民航處指出，非常關注近期多宗疑與飛機乘客攜帶和使用鋰電池外置充電器（行動電源）有關的安全事故。這是繼上月提醒航空業界須嚴格執行符合國際民用航空組織就飛機乘客攜帶上機物品的相關規定後，再次更新要求及規定，以進一步提升航空安全。

國泰航空表示，認同民航處就航班上攜帶鋰電池外置充電器的最新指引，國泰將完全遵從有關規定。

國泰航空稱，深知進一步提升航空安全的重要性，並支持減少鋰電池外置充電器使用的相關風險措施，將會與民航處及廣泛業界密切合作，確保新要求順利實施，並會向顧客清晰傳達更新的要求。

行動電源引發事故頻傳，為了提升飛行安全，全球各航空公司迅速制定新的規定。包括韓國 7 家航空公司、台灣 7 家航空公司宣布， 3/1 起飛行過程全程禁止使用行動電源後，新加坡航空與旗下的酷航也針對在飛行過程中，攜帶與使用行動電源制定新的規定，新規定即將於 4/1 正式上路。